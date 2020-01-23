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Спрыгнувшего на пути московского метро пассажира арестовали на четверо суток

Кроме того, метрополитен намерен требовать от нарушителя возмещения ущерба

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Мировой суд Хорошевского района признал пассажира, спустившегося 13 января на пути московского метро, виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему арест сроком на четверо суток. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе подземки.

13 января на платформе станции "Полежаевская" 27-летний пассажир метрополитена спустился на пути и прошел в тоннель, после чего был задержан.

"Суд определил действия гражданина как умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности, для которого предусмотрено административное наказание в соответствии со статьей 11.15.1 КоАП РФ", - отметили в пресс-службе метро.

Как пояснил собеседник агентства, "пассажиры на путях могут вынудить машинистов применить экстренное торможение, в результате которого пассажиры резко затормозившего поезда могут упасть и получить травмы". Также из-за нарушителей на путях сотрудники метро вынуждены снимать высокое напряжение с контактного рельса, что влечет за собой остановку поездов и отмену их отправлений. В итоге график движения поездов сбивается, а тысячи пассажиров на линии лишаются возможности добраться до места назначения в запланированное ими время. Московский метрополитен намерен требовать от нарушителя возмещения ущерба.

С 2018 года практика по судебным взысканиям с нарушителей стала системной. Так, ранее суд удовлетворил иск Московского метрополитена к мужчине, который в нетрезвом состоянии упал на пути. Также в 2019 году метро выиграло суд у пассажира, который самовольно спустился на рельсы перед приходом поезда и прошел в тоннель, чем спровоцировал остановку 18 поездов. Суд обязал нарушителя выплатить метрополитену 370 тыс. рублей.

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