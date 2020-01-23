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Движение автомобилей на Кантемировской улице в Москве временно ограничат

Ограничения на участке от улицы Кантемировская, дом № 56А до улицы Бехтерева будут действовать до 31 марта

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Водителей Москвы предупредили об ограничении движения на улице Кантемировская из-за инженерных работ на данном участке, сообщили в четверг в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Ограничения на участке от улицы Кантемировская, дом № 56А до улицы Бехтерева будут действовать до 31 марта. Ограничения будут действовать по одной полосе с каждого направления движения", - сообщили в пресс-службе.

Водителям рекомендуется быть внимательными и заранее строить свой маршрут с учетом данных ограничений.

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