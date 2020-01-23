Собянин передал 35 автомобилей столичному управлению ГИБДД

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг передал столичному управлению ГИБДД 35 новых автомобилей для нужд дорожно-патрульной службы. Церемония состоялась перед началом расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по Москве.

По словам Собянина, всего с 2013 года Москва закупила для нужд столичной полиции почти 4,5 тыс. единиц различной специальной техники и оборудования - от автомобилей до персональных видеорегистраторов.

По сообщению пресс-службы мэра и правительства столицы, совместная работа оперативных служб позволила сократить время ликвидации последствий ДТП в 2019 году в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом.

Однако оперативным службам еще есть к чему стремиться. Теперь автопарк столичного управления ГИБДД пополнили пять легковых автомобилей BMW 530d M-sport и 30 передвижных специальных комплексов на базе пикапа Volkswagen Amarok, закупленных в рамках реализации государственной программы Москвы "Безопасный город".

Автомобили BMW с двигателями мощностью 249 л. с. предназначены для пресечения наиболее грубых нарушений правил дорожного движения, прежде всего, значительного превышения скорости. Так, в прошлом году в Москве произошло 9 227 ДТП с пострадавшими, при этом более 50% возникли по причинам, связанным с превышением разрешенной скорости.

Переданные управлению ГИБДД комплексы на базе пикапа Volkswagen Amarok предназначены для быстрого и безопасного оформления и ликвидации последствий ДТП. Такие комплексы оборудованы механизмами для перемещения грузов и транспортных средств, утративших возможность самостоятельно передвигаться после ДТП; домкратами и компрессорами для оказания помощи участникам дорожного движения и ликвидации последствий ДТП; конусами с фонарями, светодиодными фарами, стробоскопами и светодиодной сигнальной установкой для более эффективного обозначения мест патрулирования и оформления ДТП в темное время суток; а также радиостанцией и другими инструментами. Ранее в автопарке московского ГИБДД подобных машин не было.

В 2020 году планируется закупить для нужд московской полиции еще 686 единиц техники, включая 14 автомобилей BMW, два автомобиля Volkswagen, 70 патрульных мотоциклов BMW, 300 приборов измерения светопропускания стекол "Тоник" и другой техники.