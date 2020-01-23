В 2019 году при исполнении долга погибли трое московских полицейских

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Трое полицейских погибли и 59 получили ранения при исполнении служебного долга в Москве в 2019 году. Об этом в четверг в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по Москве сообщил начальник главка Олег Баранов.

"К сожалению, при исполнении служебного долга погибли трое сотрудников внутренних дел, 59 получили телесные повреждения", - сказал он.

Резонансный случай произошел 18 сентября в Москве. Прапорщик полиции Алексей Смирнов застрелил одного своего коллегу и еще одного тяжело ранил в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" при попытке его задержания за взятку. Стрелок был оперативно задержан, ему предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), максимальное наказание по которой - пожизненное лишение свободы.

По данным главы МВД РФ Владимира Колокольцева, в РФ в 2019 году при исполнении служебного долга погибли 23 полицейских.