{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы выделят землю для строительства нового корпуса Боткинской больницы

Площадь участка составит 0,7 га

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Власти Москвы предоставят участок земли под новый корпус ГКБ им. С. П. Боткина с вертолетной площадкой. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 23 января 2020 года приняла решение о предоставлении земельного участка площадью 0,7 га для строительства современного стационарного комплекса скорой помощи с вертолетной площадкой на территории ГКБ им. С. П. Боткина, расположенного по адресу: 2-й Боткинский проезд, вл. 5 (САО)", - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, слова которой приводятся в сообщении, общая площадь нового корпуса составит 18 тыс. кв. метров. Там будут оборудованы приемные экстренного поступления, блоки диагностики, лаборатории, операционные блоки, палаты и другие помещения.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Боткинской больницы, у медучреждение на сегодняшний день есть одна вертолетная площадка, благодаря созданию нового корпуса их станет две.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Реклама на ТАСС
По факту смерти от удушья солдата-срочника в части Росгвардии в Москве начали проверку
В воинскую часть направили комиссию управления Центрального округа Росгвардии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС