Власти Москвы выделят землю для строительства нового корпуса Боткинской больницы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Власти Москвы предоставят участок земли под новый корпус ГКБ им. С. П. Боткина с вертолетной площадкой. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 23 января 2020 года приняла решение о предоставлении земельного участка площадью 0,7 га для строительства современного стационарного комплекса скорой помощи с вертолетной площадкой на территории ГКБ им. С. П. Боткина, расположенного по адресу: 2-й Боткинский проезд, вл. 5 (САО)", - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, слова которой приводятся в сообщении, общая площадь нового корпуса составит 18 тыс. кв. метров. Там будут оборудованы приемные экстренного поступления, блоки диагностики, лаборатории, операционные блоки, палаты и другие помещения.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Боткинской больницы, у медучреждение на сегодняшний день есть одна вертолетная площадка, благодаря созданию нового корпуса их станет две.