Музей истории Московского зоопарка пополнится стендом о пандах

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Открытие нового стенда, посвященного пандам, в музее истории Московского зоопарка запланировано на 30 и 31 июля 2020 года. Центральным экспонатами станут награды Международной панда-премии The Giant Panda Global Awards, которые получил столичный зоопарк. Об этом в четверг журналистам сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В этом году Московский зоопарк впервые удостоился чести попасть в число номинантов, причем сразу в трех категориях.

"По итогам онлайн голосования, в которое были вовлечены специалисты по пандам и любители этого вида со всего мира, зоопарк удостоился трех призовых мест: золота в номинации "Панда-событие года", серебра в номинации "Панда-персона года" и бронзы, которая досталась очаровательной самке Диндин как "Любимой панде за пределами Китая", - сообщила Акулова.

Она добавила, что в дальнейшем на новом стенде также будут экспонаты, имеющие отношение к истории содержания бамбуковых медведей в зоопарке. "В конце 2020 года если наша Диндин продолжит увлекаться рисованием, то мы сделаем выставку с ее работами. А также устроим благотворительный аукцион с картинами, все собранные средства пойдут на содержание этих животных", - сообщила Акулова. Также сегодня панда Диндин за победу в международном конкурсе получит корзину с бамбуком и фруктами.

В Московском зоопарке сейчас находятся две панды в возрасте 2,5 года. По словам Акуловой, ежедневно в онлайн-режиме за этими животными следят свыше 70 тыс. человек. "Они достаточно популярны среди московских посетителей. Мы удивлены, что за ними онлайн следят так много людей. На данный момент поставлен рекорд - 70 тыс. онлайн-посетителей в день", - сказала Акулова.

В рамках двухстороннего соглашения между Московским зоопарком и Китаем ежедневно проводятся научные беседы, в которых специалисты рассказывают о состоянии животных, их шерсти, весе и так далее. "На данный момент мы планируем и дальнейшее сотрудничество с Китаем. После Китайского нового года мы планируем начать переговоры о том, чтобы заключить новые контракты по содержанию других видов животных в Москве. Каких именно на данный момент мы не можем сказать", - пояснила Акулова.