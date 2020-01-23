Сообщения об угрозах взрыва в судах, школах и вокзалах Москвы оказались ложными

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Здания пяти школ, трех вокзалов и двух районных судов Москвы, которые неизвестные "заминировали" в четверг, были проверены - угрозы не подтвердились. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения об угрозах взрывов на Ленинградском, Ярославском и Курском вокзалах, в Нагатинском и Перовском районных судах и еще в пяти школах не подтвердились", - сказал собеседник агентства.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, торговые центры и иные организации в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Во всех случаях экстренные службы проводили проверку сообщений, однако информация об угрозах оказывалась ложной.

В четверг ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".