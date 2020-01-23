Специалисты ликвидировали подтопление в переходе станции столичного метро "Чеховская"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Небольшое подтопление в переходе станции Московского метрополитена "Чеховская" не привело к сбою в работе, проблема уже ликвидирована. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного метро.

"Из-за попавшего в водосток мусора образовалось небольшое скопление воды в переходе станции "Чеховская". Водосток оперативно прочистили, сейчас специалисты убирают остатки воды", - сказали в пресс-службе.

На время ограничения работы перехода на станцию "Пушкинская" можно было перейти через центр зала обеих станций. Выйти в город можно было через станции "Пушкинская" и "Тверская".

Движение по всем линиям Московского метрополитена осуществляется штатно. Незначительное скопление воды в переходе на станции "Чеховская" уже устранено. Станция и переход работают в штатном режиме.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что переход на станции метро "Пушкинская" был затоплен