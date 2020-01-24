{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мокрый снег и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве 24 января

Из-за сильного ветра и гололедицы в столице объявили желтый уровень опасности

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Облачная погода, снег, дождь и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 1-3 градуса тепла. В ночь на субботу она может опуститься до нуля градусов.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. В связи с сильным ветром и гололедицей 24 января объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Современник" посвятит премьерный спектакль "Папа" Галине Волчек
Премьерные показы состоятся 24, 25 января и 2, 3, 24 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС