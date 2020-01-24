Мокрый снег и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве 24 января

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Облачная погода, снег, дождь и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 1-3 градуса тепла. В ночь на субботу она может опуститься до нуля градусов.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. В связи с сильным ветром и гололедицей 24 января объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.