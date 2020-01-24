В Москве проверяют два районных суда из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Специалисты проверяют здания и прилегающие территории двух районных судов в Москве из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в Измайловский и Головинский районные суды. На месте работают сотрудники оперативных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, торговые центры и другие организации в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Во всех случаях экстренные службы проводили проверку сообщений, все угрозы оказались ложными. В четверг, 23 января, ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".