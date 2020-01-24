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В Московский зоопарк привезли синехвостых варанов

Их привезли из Индонезии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Гости Московского зоопарка смогут увидеть четырех краснокнижных синехвостых варанов, которых привезли из Индонезии, сообщила пресс-служба столичного зоосада.

"Четыре особи краснокнижного синехвостого варана были привезены из Индонезии еще в начале декабря. После долгой дороги их ждал месячный карантин под неусыпным наблюдением специалистов-герпетологов. Сейчас, когда рептилии полностью освоились на новом месте и привыкли к ухаживающим за ними сотрудникам, их начали готовить к возможному переезду на экспозицию", - говорится в сообщении.

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ТАИНСТВЕННАЯ РЕПТИЛИЯ: КОЛЛЕКЦИЯ ЗООПАРКА ПОПОЛНИЛАСЬ СИНЕХВОСТЫМ ВАРАНОМ ✨ Четыре особи краснокнижного синехвостого варана были привезены из Индонезии еще в начале декабря. После долгой дороги их ждал месячный карантин под неусыпным наблюдением специалистов-герпетологов. Вараны, полученные нашим зоопарком, происходят с индонезийского острова Биак, их точное систематическое положение в настоящее время не определено, а об условиях жизни почти ничего не известно. Там, в тропических лесах с повышенной влажностью и температурой эта рептилия чувствует себя прекрасно: активно лазает по деревьям, достаточно быстро передвигается по земле, с легкостью преодолевая препятствия, любит плавать и подолгу лежать в водоемах, в том числе и в нагретой солнцем дождевой воде. Появление синехвостого варана в коллекции нашего зоопарка - радостное и долгожданное событие. Еще в прошлом веке этот вид был представлен на экспозиции, однако потомство рептилии нашим специалистам не удавалось получить. Сейчас мы надеемся создать оптимальные условия для содержания и размножения варанов. Пока что перед герпетологами стоит задача изучить биологию рептилии и особенности ее поведения. В перспективе мы планируем сформировать пары и вести наблюдение за тем, как ящерицы готовятся к выведению потомства. Синехвостый варан обладает достаточно эффектной внешностью. Размер взрослой особи в среднем может достигать 140 см в длину, причем подвижный хвост рептилии в 1,5 раза длиннее туловища. Большая часть хвоста окрашена в насыщенно-синий цвет - именно эта особенность дала название виду. Горло и брюшко варана имеют характерный мраморный окрас. Кстати, интенсивность цвета и расположение белых вкраплений на коже у каждой особи индивидуально. В зоопарке вараны содержатся в климатических условиях, приближенных к естественным. Чтобы животным было комфортно, температура в их террариуме не должна опускаться ниже 28 градусов в дневное время и 22 в ночное. Влажность также поддерживается на высоком уровне, и у каждой особи есть доступ к водоему, в котором можно слегка охладиться и поплавать.

Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official)

В природе синехвостого варана можно встретить только на самой северной оконечности мыса Кейп-Йорк на полуострове Квинсленд в Австралии, на Новой Гвинее и нескольких небольших соседствующих островах. Первое описание этого вида было дано в конце XIX века. Синехвостые вараны занесены в Международную красную книгу, но точных сведений об их численности нет, мониторинг в природе затруднен, а сама популяция фрагментарна. Тем не менее, в последние годы отмечается резкое снижение численности вида. Это связано прежде всего с вырубкой лесов и изменением экологической ситуации в целом.

Вараны, полученные Московским зоопарком, происходят с индонезийского острова Биак, их точное систематическое положение в настоящее время не определено, а об условиях жизни почти ничего не известно. Там, в тропических лесах с повышенной влажностью и температурой, эта рептилия чувствует себя прекрасно, активно лазает по деревьям, достаточно быстро передвигается по земле, с легкостью преодолевая препятствия, любит плавать и подолгу лежать в водоемах, в том числе и в нагретой солнцем дождевой воде.

"Появление синехвостого варана в коллекции Московского зоопарка - радостное и долгожданное событие. Еще в прошлом веке этот вид был представлен на экспозиции, однако потомство рептилии нашим специалистам не удавалось получить. Сейчас мы надеемся создать оптимальные условия для содержания и размножения варанов. Пока что перед герпетологами стоит задача изучить биологию рептилии и особенности ее поведения. В перспективе мы планируем сформировать пары и вести наблюдение за тем, как ящерицы готовятся к выведению потомства. Весь процесс работы будет задокументирован, чтобы мы могли поделиться своим опытом с коллегами из отечественных и зарубежных зоопарков", - приводятся в сообщении слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.

Синехвостый варан обладает достаточно эффектной внешностью. Размер взрослой особи в среднем может достигать 140 см в длину, причем подвижный хвост рептилии в 1,5 раза длиннее туловища. Большая часть хвоста окрашена в насыщенно-синий цвет, именно эта особенность дала название виду. Горло и брюшко варана имеют характерный мраморный окрас. В зоопарке вараны содержатся в климатических условиях, приближенных к естественным. Сейчас ведущие специалисты зоопарка наблюдают за варанами, исследуют особенности их биологии и терморегуляции.

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