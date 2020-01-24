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В Москве поставили еще 68 камер фото- и видеофиксации на дорогах

Установка камер осуществлена в местах, где стабильно создаются заторы и аварийные ситуации

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Еще 68 камер фото- и видеофиксации установили с начала года на дорогах Москвы. Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в "Твиттере".

"С начала года поставили еще 68 новых камер фото- и видеофиксации на проблемных местах, где нарушители стабильно создают заторы и аварийные ситуации", - говорится в сообщении.

ЦОДД сообщал, что в 2020 году в Москве планируется заменить более 800 муляжей камер на комплексы фото- и видеофиксации. Всего в столице действуют более 3 тыс. стационарных и передвижных камер.

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