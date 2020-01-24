В Москве водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололеда

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Водителям Москвы рекомендовали соблюдать осторожность во время движения по дорогам из-за гололеда. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В разных районах Москвы мокрый снег будет идти весь день и, возможно, ночь. На дорогах скользко, накат, местами гололед. Осторожнее за рулем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до 19:00 движение в центре и на вылетных магистралях будет плотным, поэтому лучше пользоваться метро, МЦД и МЦК.

По данным Гидрометцентра РФ, облачная погода, снег, дождь и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Днем в городе температура воздуха составит один-три градуса тепла. В ночь на субботу она может опуститься до нуля градусов.