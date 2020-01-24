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Ледовый дворец "Лужниках" введут в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года

Площадь объекта составит 24,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Новый ледовый дворец площадью 24,5 тыс. кв. м планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Новый ледовый дворец площадью 24,5 тыс. кв. м возводится на ул. Лужники, д. 24 [ЦАО, Хамовники] за счет инвестора. Объект строится на месте старого комплекса и будет включать расширенную инфраструктуру для любителей хоккея и фигурного катания. Ввод в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2020 года", - говорится в сообщении.

Специалисты проверят монтаж внутренних инженерных систем (водопровод, канализация, отопление, вентиляция), работы по устройству кровли, монтаж фасадов. Для тренировок хоккеистов и фигуристов появятся два полноразмерных ледовых катка. В здании также расположится СПА-зона с 25-метровым бассейном, фитнес-клуб с площадкой для детей и несколькими многофункциональными залами для групповых занятий.

"По поручению мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам ледового дворца привлекаются специалисты ГБУ "ЦЭИИС" для инструментального контроля качества выполняемых работ. Официальные заключения по проведенным исследованиям Центр экспертиз передает в ведомство", - приводятся слова председателя столичного комитета государственного строительство надзора Олега Антосенко.

Специалисты Мосгосстройнадзора в начале февраля проверят ход строительства.

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