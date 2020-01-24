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Универмаг "Цветной" в Москве проверяется после сообщения об угрозе взрыва

Ранее сообщалось о минировании районных судов, школ, больниц, роддомов, телецентра "Останкино", помещения телеканалов "Спас" и "Звезда"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в столичный универмаг "Цветной", сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

"Оперативные службы выехали для проверки поступившей анонимки об угрозе взрыва в универмаге "Цветной", - сказал собеседник агентства, не уточнив, была ли проведена эвакуация.

Ранее в пятницу сообщалось, что 12 районных судов, здания пяти школ, детскую больницу им. З. А. Башляевой, роддом, телецентр "Останкино", помещения телеканалов "Спас" и "Звезда" в Москве проверяют из-за сообщений с угрозами взрыва. Также специалисты обследуют четыре торговых центра в Подмосковье.

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах и больницах. Ни одна угроза не подтвердилась. 23 января ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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