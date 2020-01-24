Число зарегистрированных ИП в Москве в 2019 году выросло на 3,8%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Рост числа регистрации индивидуальных предпринимателей в Москве по итогам 2019 года составил 3,8% к уровню 2018 года, сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"Все больше москвичей для ведения бизнеса регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей. В 2019 году в Москве было зарегистрировано 73 тыс. индивидуальных предпринимателей - на 3,8% больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, общее число действующих в Москве ИП на 1 января 2020 года достигло 353,9 тыс., увеличившись на 10,6% по сравнению с началом 2019 года. "Москва является лидером по числу ИП: каждый девятый российский индивидуальный предприниматель зарегистрирован в Москве", - отметил Ефимов.

По словам заммэра, индивидуальные предприниматели, в основном, работают в таких отраслях, как торговля, общепит, транспортные перевозки, сфера услуг и др. Он уточнил, что с 2016 года их число выросло втрое.

"Такая динамика показывает, что индивидуальным предпринимателям в Москве работать выгодно и комфортно. Правительством Москвы для индивидуальных предпринимателей создана система преференций: прямая финансовая поддержка, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам, информационная поддержка, для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей действуют двухлетние налоговые каникулы", - отметил Ефимов.