Старинные тумбы для карет обнаружены при реставрации особняка Рутковских в Москве

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Реставраторы "Особняка Рутковских" 1888 года постройки, в Большом Козловском переулке в Москве, обнаружили отбойные тумбы, которые использовались для того, чтобы заезжающие кареты не повредили стены здания, сообщила в пятницу пресс-служба Мосгорнаследия.

"Комплексная реставрация объекта культурного наследия регионального значения "Особняк Рутковских, 1888 год", расположенного по адресу: Большой Козловский переулок, дом 5, строение 1, продолжается. При раскрытии первоначального проезда реставраторы обнаружили в проездной арке со стороны главного фасада чугунную отбойную тумбу с декорированной крышкой. Она находится в хорошем состоянии. Кроме того, с противоположной стороны проезда сохранилась еще одна тумба, но она сильно повреждена", - говорится в сообщении.

Каретные тумбы будут сохранены и отреставрированы. Сейчас прорабатываем возможность их будущего экспонирования в остекленной нише на том месте, где они исторически располагались, приводятся слова руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

В ходе реставрации особняка уже проведены работы по сохранению кровли, обновлению кирпичной кладки, практически полностью завершена реставрация бокового и дворового фасадов, оштукатурены и окрашены стены главного фасада. Продолжается реставрация богатого лепного декора как снаружи, так и внутри здания, уточняет пресс-служба. Завершить комплекс работ планируется в 2020 году.