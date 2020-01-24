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ГИБДД Москвы призвала к осторожности на дороге из-за возможной гололедицы

Температура воздуха может опуститься до 0 градусов в ночь на 25 января

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призвала участников дорожного движения к осторожности на дороге в связи с выпадением снега и возможным образованием гололедицы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

Как подчеркнули в управлении, в столице после снегопада и потепления днем и вечером может похолодать. "По данным Гидрометцентра в ночь на 25 января температура воздуха может опуститься до 0 градусов. Возможно образование гололедицы, - сказали в пресс-службе. - Призываем участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность".

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