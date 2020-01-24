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Московские вузы устроят в Татьянин день кулинарный фестиваль и конкурс красоты

В День российского студенчества в столице также объявят старт национальной премии "Студент года - 2020", которая будет посвящена Победе в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минобрнауки и Российский союз молодежи в Татьянин день объявят о старте национальной премии "Студент года", посвященной Победе в Великой Отечественной войне, московские вузы познакомят учащихся со студенческими традициями, устроят кулинарный фестиваль и конкурс красоты, а ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий лично угостит студентов безалкогольной медовухой, рецепт которой держится в строжайшем секрете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах столичных университетов.

Студент года

В День российского студенчества в Москве объявят старт российской национальной премии "Студент года - 2020", которая будет посвящена Победе в Великой Отечественной войне. "В ней примут участие более 200 победителей и призеров национальных студенческих проектов в 2019 году", - сообщили ТАСС в пресс-службе Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".

Со студентами в "МИСиС" 25 января встретятся замминистра науки и высшего образования Марина Боровская, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий и заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков.

Конкурсные испытания премии проводятся по 14 номинациям - семи индивидуальным и семи коллективным. Среди них такие номинации, как "Председатель студенческого совета года", "Староста года", "Интеллект года", "Добровольческое объединение года", "Экологическое объединение года", "Творческий клуб года" и другие. Студентам нужно придумать самопрезентацию, пройти специальные тестирования, написать диктанты, провести уроки и тренировки в школах, решить разные задания и защитить свои проекты. Победители будут объявлены 18 ноября в Кремлевском дворце.

Дань традициям

В Татьянин день в МГУ пройдут мероприятия, приуроченные к 265-летней годовщине Московского университета.

"Татьянин день - это день рождения Московского университета, нам 265 лет. И, конечно, университет жив своими традициями. Начиная со столетия университета отмечается Татьянин день. Он отмечался очень шумно - это целые рассказы, достаточно прочитать Владимира Гиляровского, как студенты гуляли по Москве, как они пробирались на извозчиках по шесть человек к Эрмитажу, а там рестораны, и устраивали там чудачества", - рассказал Садовничий.

Он отметил, что 25 января в Домовом храме мученицы Татианы на Моховой состоится служба, которую будет вести Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Затем в главном здании МГУ ректор вуза выступит с речью, посвященной истории Московского университета, состоится вручение дипломов лауреатам премий имени М. В. Ломоносова и И. И. Шувалова. А днем 26 января Садовничий намерен угостить студентов традиционной безалкогольной медовухой. Вечером же состоится праздничный концерт.

Садовничий также рассказал, как ему пришла в голову идея с медовухой. Так, еще будучи аспирантом он ездил по стране и набирал в школу-интернат имени Колмогорова талантливых математиков. "[Был] в Суздале, голодный, зашел в какое-то кафе, смотрю меню и вдруг вижу - медовуха. Купил бокал, выпил - сладкая, придала столько сил. Я запомнил этот эпизод, потом, когда думал, какую ввести традицию, позвал наших специалистов, стали обсуждать. В итоге у нас есть собственный рецепт, он держится в секрете", - отметил Садовничий.

Ректор признался, что ему предлагали получить на него патент, но он отказался.

Бутерброд дружбы

Самый интернациональный вуз страны - Российский университет дружбы народов - в День российского студенчества будет знакомить с национальной кухней народов мира.

"Традиционно в РУДН проходит "Вкусный фестиваль", где студенты знакомятся с национальной кухней народов мира. Самые креативные команды университета 25 января готовят "Бутерброд дружбы", - сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В университете рассказали, что строгого ограничения на ингредиенты нет, а готовить бутерброд будут три команды.

Также традиционно в Татьянин день студенты РУДН умасливают Кота ученого. "Это бронзовая статуя. Его угощают сметаной, чтобы довольный и сытый кот помог "сдать хвосты" и закрыть следующую сессию на "отлично", - пояснили в пресс-службе.

Согласно данным Министерства науки и высшего образования, всего в вузах РФ обучаются порядка 4,1 млн человек, из них на бакалавриате - 2,9 млн человек, специалитете - 700 тыс., в магистратуре - 530 тыс., в аспирантуре - 90 тыс. По информации Минпросвещения, в российских колледжах и техникумах учатся порядка 3 млн студентов.

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