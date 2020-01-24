Торговый центр "Спектр" на юго-западе Москвы проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверяют торговый центр "Спектр" на юго-западе Москвы у метро "Теплый стан" из-за поступившего сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва в торговом центре "Спектр" в Москве. На месте работают специалисты экстренных служб, информация проверяется", - сказал собеседник агентства. По данным источника, людей из здания не эвакуировали.

Ранее в пятницу анонимные сообщения с угрозами взрыва поступали в 14 районных судов, 20 школ, детскую больницу им. Зои Алексеевны Башляевой, роддом, телецентр "Останкино", помещения телеканалов "Спас" и "Звезда", финансово-хозяйственное управление РПЦ в Москве. Кроме того, неизвестные сообщали, что взрывные устройства заложены в четырех торговых центрах и на шести железнодорожных станциях в Московской области. В ходе проверки взрывоопасные предметы не обнаружили, информация о минировании оказалась ложной.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о минировании различных объектов и организаций в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Все угрозы ложные. 23 января ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о минировании.