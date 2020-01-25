Снегопад и до двух градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Облачная погода, снег и до плюс двух градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от нуля до двух градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус трех градусов. Синоптики предупреждают о возможной гололедице.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с. В связи с сильным ветром 25 января объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от минус двух до плюс трех градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус пять градусов.