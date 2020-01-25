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В МЧС предупредили москвичей об усилении ветра, мокром снеге и гололедице в субботу

Порывы ветра в столице достигнут 19 м/с

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Мокрый снег, дождь, усиление ветра и гололедица ожидаются в ближайшие время в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 13:00 до 21:00 25 января в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами 14-19 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололедица", - сказали в пресс-службе.

В связи с этим москвичей признали по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не стоит парковать автомобили под деревьями, напомнили в ведомстве.

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