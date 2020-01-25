Электробусы запустили еще на одном маршруте на западе Москвы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. На очередном маршруте в Москве начали ходить электробусы, говорится в сообщении пресс-службы ГУП "Мосгортранс".

"Сегодня электробусы начали работать на маршруте №832 на западе Москвы. Транспорт курсирует от Крылатского по Осеннему бульвару через метро "Крылатское", далее по дублеру Рублевского шоссе, Крылатской и Островной улицам - до спортцентра "Крылатское", - уточняется в сообщении.

Как отметил главный инженер ГУП "Мосгортранс" Павел Хмелев, слова которого приводятся в материале, электробусы - надежный, экологичный и маневренный транспорт. На сегодняшний день число маршрутов, на которых курсирует такой транспорт, достигло 20. Всего в городе работают 300 электробусов - маршруты пролегают на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города. Ежедневно электробусами пользуются более 160 тыс. пассажиров.

Электробусы в Москве способны вместить 85 пассажиров, в них - от 30 мест для сидения. Они также приспособлены и для маломобильных граждан благодаря низкому уровню пола, наличию пандуса и накопительной площадки. Транспорт оснащен спутниковой навигацией, в салоне есть климат-контроль, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны и бесплатный Wi-Fi.

"На прошлой неделе электробусы впервые вышли на ночной маршрут - "н3". Он проходит от Уссурийской улицы на востоке столицы до метро "Китай-город", - напомнили в пресс-службе.