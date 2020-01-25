Новую платформу и пешеходный тоннель построят на станции МЦД "Хлебниково" к 2024 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Новую пассажирскую платформу и пешеходный тоннель построят в рамках реализации второго этапа проекта Московских центральных диаметров на станции "Хлебниково" МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" до 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На втором этапе реализации проекта МЦД коллегами из "РЖД" будет продолжена работа по реконструкции станций. В рамках этой работы до 2024 года на станции первого диаметра "Хлебниково" запланировано строительство новой пассажирской платформы и пешеходного тоннеля", - уточняется в сообщении.

После запуска Московских центральных диаметров специалисты продолжили обновлять и модернизировать пассажирскую инфраструктуру: на Белорусском вокзале поменяли нумерацию путей, изменили высоту платформы, более 5 тыс. элементов навигации дополнительно установили на станциях диаметров по просьбам пассажиров.

Станция "Хлебниково" МЦД-1 расположена в городе Долгопрудный, в границах которого находятся еще четыре станции первого диаметра: "Шереметьевская", "Водники", "Долгопрудная", "Новодачная". Благодаря этим станциям общественный транспорт стал доступней для 112 тыс. жителей Долгопрудного, которые с запуском МЦД теперь могут ездить в центр столицы за 30-40 минут и за 45 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" с бесплатной пересадкой на пересадочные станции метро и МЦК.

За первые два месяца работы по первым двум диаметрам было совершено уже более 24 млн поездок, пассажиропоток со дня запуска вырос на 11%. При этом благодаря выгодной тарифной системе пассажиры двух диаметров смогли сэкономить более 205 млн рублей.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам (МЦД) от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. Они включают 132 км путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27. Всего планируется открытие пяти диаметров, в общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.