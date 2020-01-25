К проекту "Школа старшеклассников" присоединится большинство районов Москвы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Власти Москвы выделили около 3 млрд рублей на адаптацию 30 зданий под проект "Школа старшеклассников". Об этом журналистам сообщила в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект, стартовавший в 2018 году, призван создать для старшеклассников среду для исследовательской работы и подготовки к поступлению в вузы. Традиционные школьные помещения (классы, рекреации, актовый зал и другие) в одном из корпусов школы трансформируют в учебное пространство, приближенное к университетской образовательной среде. Там оборудуют современные лаборатории, устанавливают цифровое высокотехнологичное оборудование.

"На ближайший год в бюджете предусмотрено 3 млрд рублей на ремонт и адаптацию под проект "Школа старшеклассников" 30 зданий. Такие школы со временем появятся в каждом округе города Москвы. Конечно же, как в случае с любой общеобразовательной программой, учеба в них будет бесплатной", - сказала Ракова.

В "Школе старшеклассников" учащиеся работают в лабораториях, оснащенных высокотехнологичным оборудованием по разным направлениям. Медицинский класс оборудован наборами для изучения телемедицины, интерактивными анатомическими столами и медицинскими симуляторами, позволяющими изучить технологии, которые применяются в городских поликлиниках и медицинских центрах. В специальном "IT-полигоне" установлено лабораторное оборудование для освоения умений в области программирования, разработки мобильных приложений, защиты информации, анализа и визуализации данных (big data). В "Школе старшеклассников" также сформированы инженерный и академический классы.

Идея развития проекта востребована: более 80% проголосовавших на портале "Активный гражданин" считают, что "Школа старшеклассников" поможет выпускникам успешнее подготовиться к учебе в вузах. При этом большинство участников голосования уверены, что учащимся стоит как можно раньше присоединяться к проекту - 36% считают, что учиться в "Школе старшеклассников" детям следует уже начиная с 8 класса.