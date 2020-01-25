В ГИБДД Москвы призвали водителей к осторожности на дороге из-за мокрого снега

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призвала водителей соблюдать скоростной режим на дорогах в Москве и держать дистанцию в связи с выпадением мокрого снега. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В Москве началось обильное выпадение осадков в виде мокрого снега. Призываем водителей не торопиться при управлении транспортом, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в Госавтоинспекции отметили, что перед началом пути водителям стоит проверить исправность транспортных средств и обеспечить наличие стеклоочистителя.