Четыре автомобиля столкнулись на 62-м км МКАД

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Движение автотранспорта в районе 62-го км столичного МКАД ограничено из-за столкновения трех автомобилей, пострадал один человек, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе московского управления ГИБДД.

"В районе 62-го км МКАД, по уточненной информации, произошло столкновение трех единиц транспорта. Движение осуществляется по двум полосам", - сказали в ведомстве.

В ДТП пострадал один человек, еще одного участника аварии осматривают медики. По данным из открытых источников, в районе ДТП образовался затор.

В новость внесены изменения (01:16 мск) - добавлена информация о пострадавшем.