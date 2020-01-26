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Небольшие осадки и до двух градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье

Ночью температура может опуститься до минус одного градуса

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица и до двух градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от нуля до двух градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до минус одного градуса.

Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах минус трех - плюс двух градусов. В ночь на понедельник сохранится такая же температура.

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