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День студента в 16 парках Москвы отметили более 50 тыс. человек

В свой праздник студенты также могли бесплатно покататься на коньках и тюбингах и посмотреть кино по льготному тарифу

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. День студента отпраздновали в 16 парках столицы и на 12 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Всего работало свыше 80 площадок, их посетили более 50 тыс. человек, сообщается в воскресенье на портале мэра Москвы.

"Флешмобы, дискотеки на льду и концерты популярных исполнителей устраивали для молодежи 25 января, в День студента. Праздничные мероприятия прошли более чем на 80 столичных площадках в разных округах города. Их посетили более 50 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По студенческому билету можно было бесплатно покататься на коньках и тюбингах. Кроме того, студентам делали скидку в кинотеатрах "Москино" - они могли посетить любой сеанс в больших залах по льготному тарифу.

Как отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова, слова которой приводятся на портале, это "один из самых важных для Москвы праздников". И стартовал он в по-настоящему культовом для каждого студента месте - на Воробьевых горах, напротив МГУ, которому исполнилось 265 лет.

Праздничные мероприятия проходили и в Городском центре профессионального и карьерного развития. Здесь отмечали день рождения Первого студенческого агентства. Для молодых журналистов проводились мастер-классы и воркшопы, а также состоялось награждение лучших авторов по итогам прошлого года. Кроме того, студенты провели танцевальный марафон, поучаствовали в дискуссиях и посетили лекции и тренинги.

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