{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве регулярно проводят уборку и дезинфекцию общественного транспорта

Раз в неделю поверхности салонов транспорта обрабатывают очищающими составами, а обивку сидений приводят в порядок с помощью моющих пылесосов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 12,5 тыс. вагонов метро, автобусов, трамваев и электробусов московского транспорта постоянно проходят уборку и дезинфекцию. Каждый день перед выездом на линию столичные автобусы, трамваи, электробусы и троллейбусы проходят мойку кузова и обязательную влажную уборку салона, сообщила в воскресенье пресс-служба Единого транспортного портала.

"Московский транспорт - один из самых чистых и безопасных в мире в санитарно-эпидемиологическом отношении. Каждый день перед выездом на линию столичные автобусы, трамваи, электробусы и троллейбусы проходят мойку кузова и обязательную влажную уборку салона. Станции, вестибюли и вагоны метро также тщательно убираются, все составы московской подземки проходят кварцевание", - говорится в сообщении.

Раз в неделю транспорт отправляют на углубленное санитарное обслуживание. Все поверхности салона обрабатывают очищающими составами, а обивку сидений приводят в порядок с помощью моющих пылесосов. Всего на столичных маршрутах ежедневно работают более 6,5 тыс. автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев Мосгортранса.

Как уточняет пресс-служба, обеззараживание воздуха в поездах московского метро проходит либо с помощью автоматической системы, встроенной в климатические установки вагонов, либо при помощи специальных УФ-ламп для остальных составов. В настоящий момент вагонов уже со встроенными УФ-лампами - "Москва" и "Ока" - на линиях метрополитена эксплуатируется около 2,7 тыс.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
День студента в 16 парках Москвы отметили более 50 тыс. человек
В свой праздник студенты также могли бесплатно покататься на коньках и тюбингах и посмотреть кино по льготному тарифу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС