В Москве регулярно проводят уборку и дезинфекцию общественного транспорта

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 12,5 тыс. вагонов метро, автобусов, трамваев и электробусов московского транспорта постоянно проходят уборку и дезинфекцию. Каждый день перед выездом на линию столичные автобусы, трамваи, электробусы и троллейбусы проходят мойку кузова и обязательную влажную уборку салона, сообщила в воскресенье пресс-служба Единого транспортного портала.

"Московский транспорт - один из самых чистых и безопасных в мире в санитарно-эпидемиологическом отношении. Каждый день перед выездом на линию столичные автобусы, трамваи, электробусы и троллейбусы проходят мойку кузова и обязательную влажную уборку салона. Станции, вестибюли и вагоны метро также тщательно убираются, все составы московской подземки проходят кварцевание", - говорится в сообщении.

Раз в неделю транспорт отправляют на углубленное санитарное обслуживание. Все поверхности салона обрабатывают очищающими составами, а обивку сидений приводят в порядок с помощью моющих пылесосов. Всего на столичных маршрутах ежедневно работают более 6,5 тыс. автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев Мосгортранса.

Как уточняет пресс-служба, обеззараживание воздуха в поездах московского метро проходит либо с помощью автоматической системы, встроенной в климатические установки вагонов, либо при помощи специальных УФ-ламп для остальных составов. В настоящий момент вагонов уже со встроенными УФ-лампами - "Москва" и "Ока" - на линиях метрополитена эксплуатируется около 2,7 тыс.