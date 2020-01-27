Прием заявок на участие в проекте "Музыка в метро" стартовал в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Артисты могут подать заявки на участие в московском проекте "Музыка в метро" с понедельника. Прием продлится до 22 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Проект "Музыка в метро" с каждым сезоном становится все популярнее у артистов. Они не просто получают возможность заявить о своем творчестве, но и завоевывают сердца москвичей. Если в первом сезоне проекта в 2016 году мы получили порядка 500 заявок, то в 2019 году - уже 1,5 тыс. Мы ожидаем, что пятый, юбилейный сезон будет рекордным по количеству заявок в сравнении с предыдущими", - приводятся в сообщении слова директора Московского продюсерского центра Андрея Петрова.

Отбор участников будет состоять из нескольких этапов. В рамках первого музыканты должны будут заполнить заявки, в которых расскажут о своем творчестве. Там же нужно будет указать свой псевдоним или название проекта, жанр, репертуар, количество участников группы, помимо этого, участники должны приложить ссылки на видеозаписи своих выступлений.

Во втором этапе артисты выступят перед жюри, где эксперты оценят технику и качество исполнения. В состав жюри войдут представители Московского продюсерского центра, преподаватели музыкального училища имени Гнесиных и музыкального училища имени Шнитке, звезды шоу-бизнеса.

"Новый сезон "Музыки в метро" порадует поклонников проекта рядом нововведений, которые позволят пассажирам погрузиться в процесс отбора музыкальных талантов. По итогам будут выбраны лучшие музыканты, которые в течение года будут выступать для пассажиров метро", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Столичный метрополитен создал проект "Музыка в метро" в 2016 году вместе с департаментом транспорта при поддержке департамента культуры и Московского продюсерского центра. Благодаря проекту музыканты могут заявить о себе, а пассажиры - послушать качественную музыку в подземке. Сегодня насчитывается уже 33 площадки. В прошлом году проект впервые вышел за свои привычные пределы - артисты выступили в павильонах Московских центральных диаметров и на площадке Даниловского рынка у станции метро "Тульская".