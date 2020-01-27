Конференция по ландшафтному дизайну конкурса "Цветочный джем" пройдет в Москве в феврале

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Конференции по ландшафтному дизайну пройдет в Москве 7-9 февраля в рамках конкурса "Цветочный джем". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 7 по 9 февраля пройдет вторая конференция открытого международного конкурса и фестиваля городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем". В ней примут участие ведущие российские и иностранные эксперты. Они поговорят о роли ландшафтного дизайна, обсудят современные тенденции отрасли и расскажут, как развивается образование в этой сфере", - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется с выступления неоднократного победителя Chelsea Flower Show Энди Стеджена, одного из самых известных и востребованных дизайнеров Великобритании, который также является председателем конкурса "Цветочный джем-2020".

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении, у конференции открытый формат, поэтому приглашаются все желающие - не только эксперты, но и все те, кто интересуется ландшафтным дизайном.

8 февраля здесь объявят финалистов конкурса "Цветочный джем" 2020 года, их проекты украсят общественные пространства Москвы в теплый сезон, сказала Сергунина.

Участники конференции также поднимут тему экологии.

Конкурс ландшафтных дизайнеров

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль впервые прошли в Москве в 2017 году в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В прошлом году в финал "Цветочного джема" вышли 42 проекта дизайнеров из 11 стран.

На создание конкурсных садов, украшавших Москву с июня до конца сентября, ушло более 200 тыс. живых растений, а суммарная площадь ландшафтных проектов превысила 7 тыс. кв. м.

С 22 августа по 8 сентября в рамках "Цветочного джема" была организована культурная программа: спектакли, концерты, мюзиклы, мастер-классы, лекции, экскурсии. Фестивальные площадки посетили около 7,7 млн москвичей и туристов. Важным итогом "Цветочного джема" стало создание четырех всесезонных парков: они продолжают украшать площадки "Московских сезонов" на улицах Перерва, Святоозерской и Митинской, а также на площади Славы.