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Новая площадка для регистрации брака в Москве открылась в усадьбе Васильчиковых

Первые торжественные церемонии пройдут в усадьбе 22 февраля

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Отреставрированная усадьба Васильчиковых стала еще одной площадкой в Москве, где пары смогут заключить брак. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"В столице открылась новая площадка для регистрации брака. Теперь церемонии будут проводить и в отреставрированной усадьбе Васильчиковых, где в декабре открылся Музей военной формы одежды Российского военно-исторического общества", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Усадьба Васильчиковых стала 31-й необычной площадкой для регистрации брака в столице. Самыми популярными местами для церемоний в городе остаются особняки и усадьбы, а также башни "Москва-Сити".

Ансамбль городской усадьбы Васильчиковых - один из самых интересных памятников московской архитектуры. Он формировался на протяжении двух столетий. В XIX веке здесь проводили литературно-художественные вечера, на которых бывали Николай Гоголь, Федор Тютчев, Иван Айвазовский, Сергей Соловьев. Кроме того, в усадьбе устраивали балы и рождественские елки для детей. В 1995 году усадьба получила статус объекта культурного наследия.

"В мае 2019 года мы запустили проект по регистрации брака на новых площадках в популярных местах города. Мы видим, что идея понравилась жителям - в прошлом году на этих площадках поженились более 6,5 тыс. пар. Список новых площадок постоянно пополняется в зависимости от пожеланий москвичей", - сказала Ракова.

Первые торжественные церемонии пройдут в Музее военной формы в одну из "красивых дат" - 22 февраля (22.02.2020). Заявление на регистрацию брака в усадьбе можно подать в Тушинском отделе ЗАГС.

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