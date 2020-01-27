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Уроки для школьников начнут проводить в Музее Михаила Булгакова

Там будут преподавать литературу, историю и английский язык

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Музей Михаила Булгакова, который находится в квартире дома 10 на Большой Садовой улице в Москве, присоединился к проекту "Учебный день в музее", школьникам будут преподавать там литературу, историю и английский язык. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра столицы.

"Сегодня в бывшей коммунальной квартире находится Музей Булгакова. Он присоединился к проекту "Учебный день в музее", созданному департаментом образования и науки и департаментом культуры города Москвы. Операторами проекта являются городской методический центр департамента образования и науки и агентство "Мосгортур", - говорится в сообщении.

Музей стал 20-й площадкой проекта. В "нехорошей квартире" одиннадцатиклассники будут осваивать материал по трем предметам - литературе, истории и английскому языку. Все задания будут так или иначе связаны с романом "Мастер и Маргарита". Ответы на вопросы старшеклассники будут находить сами, изучив экспозицию и вспоминая прочитанный роман, а потом записывать все это в рабочие листы, которые будут выдавать им в музее.

Считается, что именно квартира 50 стала прообразом "нехорошей квартиры" в доме 302-бис из романа "Мастер и Маргарита", в которой сначала жил литератор и председатель МАССОЛИТа Михаил Берлиоз, затем Воланд со своей свитой.

Пока проект в Музее Булгакова запущен в пилотном режиме, до конца этого учебного года список школ-участниц уже определен. Запись на новый учебный год для всех городских образовательных учреждений откроется в августе. Информация об этом появится на сайте проекта. Учебный день будет проходить с 11:00 до 14:00 с учетом перемен. Сначала пройдут объединенные занятия по литературе и истории, а затем по английскому языку.

Музей Михаила Афанасьевича Булгакова был открыт в 2007 году. Его экспозиция посвящена жизни и творчеству писателя. Здесь можно увидеть личные вещи классика, фотографии, документы, антикварную мебель.

Проект "Учебный день в музее" появился в 2017 году. Он позволяет педагогам московских школ проводить в выбранном музее от трех до пяти уроков. Методические материалы разработаны таким образом, чтобы организовать самостоятельную работу школьников. На сегодняшний день в проекте участвуют 20 музейных площадок. Среди них - Дом-музей Марины Цветаевой, музей-усадьба "Кусково", Дом Гоголя, ГМИИ им. Пушкина, Государственный центральный музей кино и другие.

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