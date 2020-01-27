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Четыре подводных газопровода реконструируют в Москве в 2020 году

Отмечается, что во время проведения работ потребителей не будут отключать от газоснабжения

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Специалисты планируют реконструировать четыре подводных газопровода (дюкера) в Москве до конца 2020 года. Об этом в понедельник сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Для повышения надежности и безопасности московской газораспределительной системы в этом году планируется реконструировать четыре столичных подводных газопровода (дюкера) - "Даниловский", "Новодевичий", "Химкинский" и "Тушинский", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что во время проведения работ потребителей не будут отключать от газоснабжения. На дюкерах устанавливаются современная автоматизированная система контроля загазованности среды с выводом данных в центральное диспетчерское управление АО "Мосгаз" и автоматизированные запорные устройства, позволяющие менее чем за две минуты дистанционно перекрывать подачу газа на проблемном участке.

По словам заммэра, программа модернизации газопроводов-дюкеров рассчитана на ближайшие два года. Ее выполнение обеспечит более 40 лет бесперебойной и безопасной работы подводных газопроводов, транспортирующих газ крупным потребителям теплоэнергетики, объектам коммунально-бытового сектора и многоквартирным жилым домам.

"Реконструкция большей части дюкеров выполняется бестраншейным методом микротоннелирования, а остальных - методом горизонтально направленного бурения", - напомнил Бирюков.

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