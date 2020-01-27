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Многоуровневые механизированные паркинги российского производства появятся в Москве

Места их размещения планируют определить в марте 2020 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Многоуровневые механизированные паркинги отечественного производства появятся в Москве, сообщила пресс-служба Ростеха.

"Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" примет участие в эксперименте по оборудованию подземных автостоянок нового типа. Паркинги будут оснащены механизированными парковочными комплексами, которые позволяют значительно увеличить количество машиномест", - говорится в сообщении.

Проект реализуется в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы, уточняет госкорпорация.

Место, где появятся первые механизированные паркинги, определит в марте 2020 года объединенный научно-технический совет по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы.

Паркинги производства екатеринбургского НПП "Старт" им. А.И. Яскина по емкости в среднем в три раза превосходят обычные стоянки сравнимой площади, ими оборудуют до 15% подземных помещений экспериментального объекта.

В конструкции новых паркингов используются двухуровневый подъемник и пазловый паркинг в виде стеллажа со встроенными подвижными поддонами, независимый тип парковки реализуется за счет перемещения поддонов хранения автомобилей по уровням парковки для освобождения нужной ячейки, говорится в сообщении.

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