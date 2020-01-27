Около 2,3 млн рублей пожертвовали на реставрацию храма на северо-востоке Москвы за 4 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Порядка 2,3 млн рублей собрано на реставрацию храма Живоначальной Троицы в 1-м Рижском переулке на благотворительных концертах церковной музыки в Москве. Об этом сообщил ТАСС в понедельник в ходе конференции "Строительство храмов - долг наследников Великой Победы" в рамках Рождественских чтений - 2020 замруководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, начальник управления по связям с религиозными организациями Константин Блаженов.

"Департамент поддерживает социально значимые мероприятия, проводимые религиозными организациями, с 2016 года совместно с Московским Синодальным хором организует благотворительные концерты духовной музыки, а средства от продажи билетов направляются на реставрацию храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте братьев Бахрушиных. За прошедшие четыре года сумма пожертвований составила порядка 2,3 млн рублей. Благодаря концертам многие люди узнали об этом храме и также имеют возможность оказать помощь в его реставрации", - сказал Блаженов.

Он добавил, что данная информационная поддержка важна, так как способствует просвещению москвичей в духовных и культурно-исторических вопросах и помогает увеличить количество благотворительных взносов на доброе дело. Благотворительные концерты, на которых собраны средства проходили в концертном зале "Зарядье", столичной консерватории, храме Христа Спасителя и на др. площадках. По его словам, концерты проходят два раза в год, ближайший подобный благотворительный концерт состоится после Пасхи.