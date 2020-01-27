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Зимняя выставка весенних растений пройдет в "Аптекарском огороде" 15 февраля в Москве

Посетители смогут увидеть редкие тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты, лилии, ландыши и сирень

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Репетиция весны"- крупнейшая в России зимняя выставка весенних растений - пройдет в шестой раз в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 15 февраля. Посетители увидят редкие тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты, лилии, ландыши, сирень, сообщила в понедельник пресс-служба "Аптекарского огорода".

"15 февраля начнется выставка "Репетиция весны". Гости увидят около 10 тыс. тюльпанов, включая редкие, самые черные в мире "Королева ночи", роскошные попугайные и поразительные "Зомби". Нарциссы, крокусы, гиацинты, мускари, лилии, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолия, миндаль и другие растения расцветут на два месяца раньше природного срока", - приводятся в сообщении слова директора Алексея Ретеюма.

Заставить растение зацвести в необычное для него время помогает специальная методика - выгонка. Для луковиц создаются условия, благодаря которым они просыпаются раньше срока и зацветают в запланированное время. Ежегодно на "Репетиции весны" представляют новые виды и сорта тюльпанов разных оттенков и ароматов. Одни пахнут арбузами, другие - карамелью и яблоками, некоторые похожи на пионы, некоторые - на розы, лилии, кувшинки.

Выставка продлится до 15 марта.

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