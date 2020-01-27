ГИБДД выявила на дорогах Москвы 130 пьяных водителей за два дня

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники столичной ГИБДД за два дня проведения спецрейда выявили 130 пьяных водителей на дорогах Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Москве.

"С 21:00 мск 24 января до 23:00 мск 26 января на территории Москвы было проведено профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". По результатам рейда выявлены 130 водителей в алкогольном опьянении и 142 водителя, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, отказавшихся от прохождения процедуры освидетельствования. Все они привлечены к административной ответственности", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, задержаны 15 водителей, повторно управлявших автомобилями в пьяном виде, впоследствии они будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

В новость внесена правка (17:36 время мск) — уточнен источник инфорации.