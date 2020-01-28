Около нуля градусов и мокрый снег прогнозируют в Москве 28 января

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу в Москве и Подмосковье 28 января, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от минус 1 до 1 градуса тепла, ночью похолодает до трех градусов мороза.

В Подмосковье температура может опуститься до 4 градусов мороза, ночью - до минус 5.

"Облачно. Осадки (снег, мокрый снег). Местами гололедица", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Желтый уровень опасности будет действовать в регионе в связи с гололедицей до 22:00 мск.

Ветер южный и юго-восточный со скоростью не более 10 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.