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Около нуля градусов и мокрый снег прогнозируют в Москве 28 января

Ночью похолодает до трех градусов мороза

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу в Москве и Подмосковье 28 января, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от минус 1 до 1 градуса тепла, ночью похолодает до трех градусов мороза.

В Подмосковье температура может опуститься до 4 градусов мороза, ночью - до минус 5.

"Облачно. Осадки (снег, мокрый снег). Местами гололедица", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Желтый уровень опасности будет действовать в регионе в связи с гололедицей до 22:00 мск.

Ветер южный и юго-восточный со скоростью не более 10 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

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Россия
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