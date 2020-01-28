Работы по капитальному ремонту пройдут в московских поликлиниках

МОСКВА, 28 января./ТАСС/. Специалисты проведут в 43-х районах Москвы ремонт первых 50 зданий поликлиник. Работы пройдут с 2020 года по 2022 год в рамках программы по капитальному ремонту, об этом во вторник сообщается на сайте мэра Москвы.

Всего в программу капитального ремонта включено 135 зданий. В каких поликлиниках будет проходить капитальный ремонт выбирали москвичи во время опросам, который проводили сотрудники центров "Мои документы".

"С 20 ноября по 25 декабря 2019 года сотрудники центров госуслуг "Мои документы" провели адресные поквартирные обходы жителей столицы, прикрепленных к городским поликлиникам, в зданиях которых в этом году начнется капитальный ремонт. Они проинформировали москвичей о капитальном ремонте зданий районных поликлиник, рассказали о том, куда обращаться за медицинской помощью на время проведения работ, а также о новом московском стандарте поликлиник. Во время поквартирных обходов сотрудники центров госуслуг предлагали поучаствовать в опросе", - говорится на сайте мэра.

Согласно статистике, более 90% жителей, принявших участие в опросе, положительно оценили новый московский стандарт поликлиник и проект капитального ремонта.

"Мы надеемся, что уже через пару лет москвичи смогут оценить нашу комплексную работу и увидеть, что поликлиника стала местом, куда приятно приходить и пациентам, и врачам", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Программа капитального ремонта поликлиник продлится до 2024 года.