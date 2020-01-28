В Москве стартовали продажи комбинированных билетов в Зарядье

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Акция по продаже комбинированных билетов в Зарядье запущена в Москве. Москвичи и туристы могут приобрести комбинированный билет на две выставки и кинопоказ, которые проходят в парке, об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Купить комбинированные билеты все желающие смогут до 24 февраля. Благодаря акции комбобилет обойдется дешевле, чем билеты на каждое мероприятие по отдельности.

"Экспозиция "Год театра. Занавес!" расположена в выставочном зале павильона "Медиацентр". На ней представлено более 80 фотографий театральных актеров, режиссеров, критиков, художников и продюсеров, например, фотопортреты Марка Захарова, Евгения Миронова, Владимира Скворцова и других. Главный объект выставки - восьмиметровый фотоколлаж, в котором собраны портреты театральных деятелей", - говорится в сообщении.

Кроме того, комбинированный билет позволяет посмотреть один из двух фильмов в медиахолле. Он находится в павильоне "Медиацентр" и представляет собой круглый кинозал с экраном с возможностью просмотра видео в формате 360 градусов.

Согласно условиям акции, такой билет горожане и гости столицы могут приобрести только в кассах "Зарядья".