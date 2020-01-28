В Москве ТЦ "Ривьера" и ГКБ им. Пирогова проверяют из-за угроз взрыва

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Торговый центр "Ривьера" и городская клиническая больница им. Н. И. Пирогова в Москве проверяются из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Сообщение с угрозой взрыва получил ТЦ "Ривьера". В настоящее время из здания эвакуированы сотрудники и посетители, - сказал собеседник агентства. - Также специалисты проверяют из-за угрозы взрыва ГКБ им. Пирогова".

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, торговые центры и другие организации в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Все угрозы оказались ложными. 23 января ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".