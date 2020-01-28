Налоговые доходы бюджета Москвы за 10 лет увеличились более чем вдвое

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Доходы бюджета Москвы от налоговых поступлений за последние десять лет выросли более чем в два раза. Максимальный рост показали доходы от специальных налоговых режимов, сообщила во вторник пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"Налоговые поступления в бюджет Москвы показывают стабильный ежегодный рост на протяжении последних десяти лет. По итогам 2019 года они составили 2,281 трлн рублей, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с 2010 годом", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что больше всего - в пять раз - за десять лет выросли поступления от специальных налоговых режимов. Кроме того, по словам вице-мэра, в два с половиной раза увеличились поступления налога на имущество организаций, налога на прибыль, транспортного налога, перечисленный в бюджет налог на доходы физлиц вырос вдвое.

Ефимов отметил, что росту доходов бюджета способствуют различные реализуемые в Москве меры. Так, по его словам, в столице введены торговый сбор и диверсифицированная по видам деятельности патентная система налогообложения, новый налоговый режим для самозанятых, усовершенствована практика выдачи трудовых патентов.

Осуществляется перевод торгово-офисной недвижимости на налогообложение от кадастровой, а не балансовой стоимости, что позволяет не только повысить поступления в бюджет, но и увязать налоговую нагрузку с реальной стоимостью объектов. Упрощаются процедуры оформления и ведения бизнеса, предпринимателям предоставляются налоговые льготы и иные меры государственной поддержки, отметил Ефимов.