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Собянин: здание Межевой канцелярии в Хохловском переулке восстановлено в Москве

Реставрация здания проводилась по программе "1 рубль за 1 кв. м"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел отреставрированное здание Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке, выполненной в рамках программы "1 рубль за 1 кв. м".

"Это старинное здание XVII века пережило пожар 1812 года, перестройки советского периода, и Москва его едва не потеряла при пожаре 2014 года - буквально несколько лет назад. Здание, и без того ветхое, серьезно пострадало и находилось в аварийном состоянии", - рассказал Собянин.

Он поблагодарил инвестора за реставрацию памятника. "В это здание вложили немалые деньги, силы, и мы спасли памятник, к которому имели отношение Лопухины, Долгоруковы, Шереметевы. Это действительно уникальный памятник - палаты XVII века, которые заново были раскрыты для города для горожан, и, я думаю, что это здание еще долго будет служить Москве", - отметил мэр.

Он отметил, что по программе "1 рубль за 1 кв. м" стартовая цена на торгах возрастает на торгах в среднем в четыре-пять раз, а есть объекты, которые вырастают в цене до 10 раз. "Эту арендную плату инвестор платит, пока не восстановит памятник, пока не сдаст все работы в соответствии с охранными обязательствами", - добавил Собянин.

О здании

Объект культурного наследия регионального значения "Московская межевая канцелярия" расположен по адресу: Хохловский переулок, дом 10, строение 1, его площадь составляет 1,7 тыс. кв. м. По архивным данным, в XVII веке были возведены палаты, принадлежавшие князьям Лопухиным. Столетие спустя на их месте появилась усадьба с жилым домом и хозяйственными пристройками.

В 1802 году усадьба была выкуплена государством - для размещения Межевой канцелярии, которая занимала его вплоть до 1917 года. После Октябрьской революции усадьба была национализирована. В советское время там размещались различные учреждения и ведомства. В 1936 году на территории парадного двора было выстроено четырехэтажное здание школы. В 1970-е годы у южной границы участка был возведен многоэтажный жилой дом.

В 2014 году в результате сильного пожара частично обрушились кровля и верхнее перекрытие памятника.

Работы по комплексной реставрации здания Межевой канцелярии в Хохловском переулке были начаты в апреле 2018 году и завершены в декабре 2019 года. Во время работ в помещениях первого и второго этажей выполнены фрагментарные раскрытия элементов XVII века - печура, следы срубленных сводов и распалубок.

Теперь в здании будут размещены офисы коммерческих организаций.

Всего в рамках программы "1 рубль за 1 кв. м" передано в аренду 27 аварийных памятников архитектуры. К настоящему времени завершена комплексная реставрация 19 зданий.

С 2011 года по настоящее время в Москве отреставрированы 1 424 объекта культурного наследия, работы на 213 памятниках были завершены в 2019 году.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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