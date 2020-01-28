Международная конференция "Будущее морских экосистем Антарктики" пройдет в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WFF) России и Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) организуют международную научную конференцию "Будущее морских экосистем Антарктики" в мае в Москве. В ходе конференции планируется обсудить угрозы для биоразнообразия Антарктики и наметить пути решения проблем в данной сфере, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе фонда.

"В Москве 13-15 мая WWF России совместно с ИПЭЭ РАН организуют международную научную конференцию "Будущее морских экосистем Антарктики". За одним столом соберутся специалисты из разных стран, которые изучают морские антарктические экосистемы, чтобы обменяться опытом и способствовать выработке научной базы для принятия решений по рациональному природопользованию в Антарктическом регионе. Участники конференции обсудят современное состояние морских антарктических экосистем, существующие и возникающие угрозы для биоразнообразия региона, определят ключевые проблемы морских экосистем Антарктики и обозначат возможные пути их решения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди актуальных вопросов форума - изменение климата, состояние и управление запасами рыбы и криля, появление инвазивных видов и многое другое. WWF России надеется, что результаты конференции помогут создать научную базу, на основе которой будут приняты будущие решения о судьбе Антарктики.

28 января, отмечается 200 лет со дня открытия Антарктиды русскими мореплавателями. В 1820 году российская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный", совершая кругосветное плавание, открыла Южный полярный материк. Первая Советская антарктическая экспедиция была организована в 1955 году в преддверии Международного геофизического года - крупного научного события того времени (1957-1958 годов). В настоящее время в Антарктиде работают пять зимовочных станций: Мирный, Восток, Новолазаревская, Беллинсгаузен, Прогресс, а также пять сезонных полевых баз: Молодежная, Оазис Бангера, Русская, Ленинградская и Дружная-4.

На российской станции Беллинсгаузен в сезонный период проводятся широкие исследования в области гляциологии, палеогеографии, геоботаники, биологии морских млекопитающих и птиц, геодезии, микробиологии.