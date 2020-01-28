Более 40 улиц планируют благоустроить в Москве до конца 2020 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более 40 улиц планируют благоустроить в Москве за 2020 год, в центре города создадут общественное пространство между улицами Арбат и Пречистенка. Об этом сообщается во вторник в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"В 2020 году правительство Москвы планирует благоустроить еще 45 улиц (свыше 740 га) и других общественных пространств в центре и административных округах", - говорится в сообщении.

В частности, будет продолжена работа по комплексному благоустройству вылетных магистралей, включая Ленинский проспект (на участке МКАД - улица Кравченко), улицу Профсоюзная, шоссе Энтузиастов, проспект Андропова, улицу Липецкая, улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе (на участке до ТТК), а также расположенные вдоль них территории.

В центре города планируется создать общественное пространство между благоустроенными ранее Арбатом и Пречистенкой.

С 2011 года в Москве было благоустроено 410 улиц и городских площадей общей протяженностью 361,5 км. В 2019 году привели в порядок 60 улиц и городских территорий (свыше 400 га).