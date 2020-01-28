{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 40 улиц планируют благоустроить в Москве до конца 2020 года

В частности, в центре города планируется создать общественное пространство между благоустроенными ранее Арбатом и Пречистенкой

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более 40 улиц планируют благоустроить в Москве за 2020 год, в центре города создадут общественное пространство между улицами Арбат и Пречистенка. Об этом сообщается во вторник в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"В 2020 году правительство Москвы планирует благоустроить еще 45 улиц (свыше 740 га) и других общественных пространств в центре и административных округах", - говорится в сообщении.

В частности, будет продолжена работа по комплексному благоустройству вылетных магистралей, включая Ленинский проспект (на участке МКАД - улица Кравченко), улицу Профсоюзная, шоссе Энтузиастов, проспект Андропова, улицу Липецкая, улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе (на участке до ТТК), а также расположенные вдоль них территории.

В центре города планируется создать общественное пространство между благоустроенными ранее Арбатом и Пречистенкой.

С 2011 года в Москве было благоустроено 410 улиц и городских площадей общей протяженностью 361,5 км. В 2019 году привели в порядок 60 улиц и городских территорий (свыше 400 га).

Реклама на ТАСС
Более 180 парков планируют благоустроить в Москве в 2020 году
Кроме того, планируется благоустройство 22 водных объектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС