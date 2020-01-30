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Пять радиационных аномалий подтвердились на территории строительства ЮВХ в Москве

Их общая площадь составила 1 тыс. кв. м
Строительство путепровода Юго-Восточной хорды Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Строительство путепровода Юго-Восточной хорды
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. На территории строительства Юго-Восточной хорды обнаружили пять радиационных аномалий. Об этом сообщил в четверг в ходе круглого стола в Мосгордуме гендиректор ФГУП "Радон" Алексей Лужецкий.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы приняли решение об очистке и вывозе грунта у Московского завода полиметаллов, вблизи которого планируется строить Юго-Восточную хорду (ЮВХ).

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"Мы провели полностью обследование территории под застройку [Юго-Восточной хорды] и выявили пять радиационных аномалий <...> Общая площадь аномалий - 1 тыс. кв. м.; с превышением мощности дозы гамма-излучения над контрольными уровнями - 458 кв. м. Около 450 куб. м радиационно загрязненной земли, что не является радиоактивными отходами, с этими отходами есть свой способ обращения. Порядка 66 куб. м - это отходы, с которыми сможем работать после заключения Санэпидемнадзора, мы эти отходы увезем с территории застройки и будем с ними обращаться в соответствии с законом. Около 390 куб. м отходов 1-го и 2-го классов, предположительно, там есть 0,78 куб. м радиоактивных отходов - треть контейнера. Обследуемая территория - это 1,7 га или 17 тыс. кв. м.; 94% участка соответствует нормам и правилам, с 6% будем работать", - сказал Лужецкий.

В 2018 году власти города приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды. Речь идет о трассе длиной 28 км с мостом через Москву-реку и десятками многоуровневых развязок. В 50-60-е годы Московский завод полиметаллов, расположенный недалеко от траектории будущей хорды, складировал радиоактивные отходы на своем заднем дворе. Позднее эта загрязненная территория была возвращена городу.

Собянин ранее сообщил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения на склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов, по мнению специалистов, не препятствуют стройке. Однако в период строительства будет осуществляться постоянный радиационный мониторинг. По словам мэра, даже если будут обнаружены следы радиации, загрязненные грунты вывезут из Москвы и поместят в специальные хранилища. Собянин отметил, что в результате этой работы будет решены две задачи: специалисты построят хорду, радикально улучшив транспортную ситуацию, и ликвидируют радиоактивные отходы.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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