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В Москве ожидаются небольшие осадки и гололедица

Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками и местами гололедица ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице от минус 1 градуса до 1 градуса тепла, ночью температура опустится до 2 градусов мороза. В Подмосковье термометры покажут от минус 3 градусов до 2 градусов тепла, ночью ожидаются заморозки до 4 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

На 1 февраля Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с гололедицей.

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Россия
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