В первый день фестиваля "Букинист" в Москве на продажу выставили более 45 тыс. книг

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Фестиваль "Букинист" начался на Новом Арбате в Москве. В первый же день столичные букинисты выставили на продажу более 45 тыс. новых и подержанных книг различных направлений, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В этом году основной акцент фестиваля сделан на художественную, детскую и научно-познавательную литературу.

"Книжный фестиваль продлится до 6 декабря, а это значит, что почти целый год москвичи и гости столицы будут знакомиться с книжными новинками и раритетными изданиями, встречаться с писателями, посещать познавательные лекции, смотреть представления и участвовать в бесплатных творческих мастер-классах. Для гостей откроются 14 павильонов, в каждом из которых будет представлено от 3 до 5 тыс. книг, в том числе редких и антикварных", - сказали в пресс-службе оргкомитета. В мероприятии задействуют более 50 участников, в их числе Дмитрий Сечин - известный букинист и издатель, магазин букинистической книги "Параграф" и сайт научно-технической книги Научкнига.рф.

Всего за период проведения мероприятия планируется реализовать более 150 тыс. книг. В этом году мастер-классы для горожан в рамках фестиваля будут проходить ежедневно с 11:00 до 19:00. Тематические площадки станут работать в будние дни с 11:00 до 21:00, а в выходные - с 11:00 до 22:00.

"Кроме того, на Новом Арбате у домов №13 и №19 откроют свои двери две фестивальные библиотеки. Это идеальное место для тех, кто любит отдохнуть от суеты мегаполиса в компании хорошей книги. Здесь же каждый день с 11:00 мск до 19:00 мск будут проходить бесплатные творческие занятия. Все желающие смогут научиться мастерить поделки из фетра и бумаги, а еще создадут оригинальные открытки и коллажи", - добавили в пресс-службе.

Фестиваль "Букинист" организован в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". Впервые этот фестиваль прошел в 2018 году, тогда он продлился около пяти месяцев, его посетили почти 560 тыс. человек. Гости фестиваля приобрели примерно 75 тыс. книг и поучаствовали в полутора тысячах мастер-классах.