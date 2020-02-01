{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В первый день фестиваля "Букинист" в Москве на продажу выставили более 45 тыс. книг

Почти год на Новом Арбате будут работать 14 павильонов, в каждом из которых представят от 3 до 5 тыс. книг, в том числе редких и антикварных

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Фестиваль "Букинист" начался на Новом Арбате в Москве. В первый же день столичные букинисты выставили на продажу более 45 тыс. новых и подержанных книг различных направлений, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В этом году основной акцент фестиваля сделан на художественную, детскую и научно-познавательную литературу.

"Книжный фестиваль продлится до 6 декабря, а это значит, что почти целый год москвичи и гости столицы будут знакомиться с книжными новинками и раритетными изданиями, встречаться с писателями, посещать познавательные лекции, смотреть представления и участвовать в бесплатных творческих мастер-классах. Для гостей откроются 14 павильонов, в каждом из которых будет представлено от 3 до 5 тыс. книг, в том числе редких и антикварных", - сказали в пресс-службе оргкомитета. В мероприятии задействуют более 50 участников, в их числе Дмитрий Сечин - известный букинист и издатель, магазин букинистической книги "Параграф" и сайт научно-технической книги Научкнига.рф.

Всего за период проведения мероприятия планируется реализовать более 150 тыс. книг. В этом году мастер-классы для горожан в рамках фестиваля будут проходить ежедневно с 11:00 до 19:00. Тематические площадки станут работать в будние дни с 11:00 до 21:00, а в выходные - с 11:00 до 22:00.

"Кроме того, на Новом Арбате у домов №13 и №19 откроют свои двери две фестивальные библиотеки. Это идеальное место для тех, кто любит отдохнуть от суеты мегаполиса в компании хорошей книги. Здесь же каждый день с 11:00 мск до 19:00 мск будут проходить бесплатные творческие занятия. Все желающие смогут научиться мастерить поделки из фетра и бумаги, а еще создадут оригинальные открытки и коллажи", - добавили в пресс-службе.

Фестиваль "Букинист" организован в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". Впервые этот фестиваль прошел в 2018 году, тогда он продлился около пяти месяцев, его посетили почти 560 тыс. человек. Гости фестиваля приобрели примерно 75 тыс. книг и поучаствовали в полутора тысячах мастер-классах.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Крупнейшая выставка современного индийского искусства пройдет в Третьяковской галерее
В экспозицию войдут работы более чем 60 художников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС